因地震天災，太魯閣國家公園正在重建，當地部落、老街也隨之沒落、人潮銳減。太管處本月30日及12月7日將舉辦2場「部落音樂會」活動，一改過去的慣例，將音樂活動移往富世部落「太魯閣文創園區」舉辦，邀請舞團、市集參與，可以聽音樂、逛市集，還可來一趟部落小旅行。

太管處將音樂活動移往周邊富世部落「太魯閣文創園區」舉辦，盼活絡當地經濟。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處表示，2場部落音樂會演出時間都是下午2時至4時，11月30日下午登場的是原民歌手呂文翔、三棧國小舞蹈團、根Biyax樂團、KTS文傳創意空間、SKD樂團及秀林國中太魯閣族舞蹈團；12月7日則是一好．屴夯、峽谷樂舞團、葛都桑音樂工作室、四維高中、比亞酥樂團及瑪大恆舞集等，都是花蓮深受好評的團體。

此外，當天安排傳統文化市集，包含太魯閣族的藤編、織布、木雕、皮雕及傳統美食，從市集欣賞許多太魯閣族的文化特色。而文化體驗活動可以在族人指導下，完成一件自己手做的手環作品。為了讓大家更深入了解富世部落的文化特色，還特別安排社區解說活動，每場30人，帶領大家走讀姬望教會、文創園區及太魯閣牌樓等據點。

太管處長劉守禮表示，受到連續地震及颱風影響，太管處園區受創，目前正積極進行修復，未料10月底康芮颱風的劇烈降雨，又進一步加劇了災情。除太魯閣遊客中心外，多數景點和步道都暫封閉。

他說，地震風災衝擊的不只是地景和設施，人心與生活的安定也受到影響，因此規劃將太魯閣部落音樂會移往社區舉辦，也希望能藉此重拾社區活力與信心，活絡在地經濟，當天到太魯閣族文創園區，看太魯閣族人用音樂舞蹈說故事。