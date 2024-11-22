據大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》中的三方面9條政策，將幫助外貿企業應對國際貿易形勢變化，穩訂單、拓市場，推動貿易高質量發展。

一、在加大金融支持力度方面，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。加大對專精特新「小巨人」「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。加強外貿領域信貸投放，加大對中小微外貿企業融資支持。優化跨境貿易結算。鼓勵金融機構幫助企業提升匯率風險管理水平。

二、在培育外貿新動能方面，促進跨境電商發展，推進海外智慧物流平台建設。探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。擴大特色農產品等商品出口。指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施。推動綠色貿易、保稅維修創新發展。

三、在強化外貿企業服務保障方面，吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定。支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。加大對外貿企業減負穩崗的支持力度，落實好失業保險穩崗返還、創業擔保貸款及貼息等政策。

王受文表示，下一步，商務部將會同有關地方和部門，密切跟蹤外貿運行情況，分析形勢變化，抓好外貿領域政策落地落實，幫助外貿企業穩訂單拓市場，為經濟持續回升向好提供有力支撐。