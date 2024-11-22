海峽兩岸食品營養與健康產業發展大會22日在大陸江蘇省無錫市舉行。（主辦單位提供）

海峽兩岸食品營養與健康產業發展大會22日在大陸江蘇省無錫市舉行，旺旺集團總經理蔡旺庭表示，兩岸人緣相親、地緣相近、文緣相承、商緣相連，旺旺作為兩岸交流合作的橋梁，將繼續精耕細作，創新突破，深度融合海峽兩岸的優勢和強項，攜手共創更多優質產品。

當天，兩岸食品業界的專家教授、企業家、行業組織負責人、食品園區等200多人齊聚無錫，兩岸企業家峰會綜合合作交流推進小組副召集人畢美家、中國食品科學技術學會常務副理事長邵薇、江蘇省台辦副主任郭玉振、無錫市委常委周常青、江南大學副書記戴月波、蔡旺庭等人出席致詞。

蔡旺庭表示，旺旺從台灣出發，扎根大陸已經32年，見證了兩岸經濟文化交流日益密切的歷程。我們期盼未來兩岸交流合作的無限可能，在下一個32年乃至更長的時間裡繼續精耕細作，創新突破，深度融合海峽兩岸的優勢和強項，攜手共創更多優質產品。

蔡旺庭指出，大陸與台灣「人緣相親、地緣相近、文緣相承、商緣相連」，就是一家人，都是中國人！未來，旺旺集團將繼續秉持「兩岸一家親」的理念，作為兩岸交流合作的橋梁，相信在兩岸的共同努力下，一定能夠開創兩岸食品營養與健康產業發展的新局面。

從食品產業出發，兩岸年輕人有哪些合作機會？蔡旺庭會後受訪表示，台灣年輕人應該多來大陸市場看看，實地了解大陸的市場機會在哪裡，而非只透過網路或媒體來認識中國大陸。兩岸年輕人應該就像交朋友一樣，彼此分享交流。

邵薇則表示，2024年大陸食品工業前3季盈收近6.7兆人民幣，利潤總額為4386億元，而台灣明顯擁有成熟完善的食品產業，兩岸食品產業應該積極推進優勢互補，在互利共贏中不斷地將兩岸食品產業做大、做強、做優，以服務於百姓的幸福生活。

本次大會主題為「共築兩岸食品營養與健康新未來」，由旺旺集團、無錫市台辦、江南大學食品學院、無錫梁溪科技城、無錫惠山未來健康科技產業園共同主辦。大會還同步舉行海峽兩岸食品科技產業（無錫）合作試驗區顧問聘任和相關合作項目的簽約儀式。