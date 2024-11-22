保持敏銳的心智與人們吃下的食物息息相關，兩名專家分享健康大腦的飲食指南，並推薦三種促進認知健康的食物，分別是：雞蛋、富含油脂的鮭魚、綠色蔬菜。另外，碳水化合物其實是最佳的大腦燃料。

《遊行》網站（Parade）報導，若想要維持良好的大腦健康，自然醫學醫師布雷迪博士（Dr. David M. Brady）建議大家，遵循地中海飲食、DASH飲食或MIND飲食，可改善大腦健康，並降低認知衰退的風險。

另一位著有《莫科拉博士的全方位健康計畫》的家庭醫學骨科醫師莫科拉（Joseph Mercola）博士則表示，除了攝取有助於大腦健康的食物外，應避免食用加工食品，以及傳統養殖的雞肉和豬肉。另外，他建議大家不要減少碳水化合物的攝入，因為對大腦來說，碳水化合物是最好的燃料。他說，煮熟白飯和熟成水果是他最喜歡的兩種食物。

以下是兩位專家所建議的三種護腦食物：

1. 雞蛋：富含維持大腦健康的營養素。蛋黃富含膽鹼（choline），這是一種對大腦健康相當重要的營養素，膽鹼是身體生成乙醯膽鹼（acetylcholine）所需的物質，這種神經遞物質會參與記憶的形成和儲存。有科學研究顯示，膽鹼缺乏與失智症風險增加之間存在關聯，進一步強調了膽鹼與大腦健康的關係。

2. 油脂豐富的魚類：鮪魚、鮭魚、沙丁魚、鯡魚和鯖魚等油脂豐富的魚類，通常富含Omega-3脂肪酸，尤其是EPA和DHA，這兩種脂肪酸已被證明有助於改善神經元功能、減少炎症並增強神經可塑性，這些都對認知健康有積極影響。有研究顯示，每周吃兩次魚類可降低失智症風險10%，以及降低阿茲海默症風險30%。

3. 綠色蔬菜：羽衣甘藍、蘿蔓生菜、菠菜和包心菜等綠色蔬菜包括維生素K、葉黃素、葉酸，其中葉黃素是一種強效抗氧化劑，有助於減少神經元中的發炎症狀，葉酸則能預防大腦中斑塊的堆積。