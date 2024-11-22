「2024樂。無齡博覽會」今日上午在高雄展覽館盛大開幕，6大特色展區包括全齡住宅、智慧照護、健康促進、永續服務、終身學習等主題，其中最大亮點就是「智慧在宅醫療概念」，由中華電信推出醫療數位賦能方案，整合照護系統，透過遠端監測生理數據做健康管理，吸引不少民眾參觀。

智慧在宅醫療成趨勢！為期3天的「2024樂。無齡博覽會」今日展出第1天就人潮爆滿，今年因應台灣即將邁入超高齡化社會，各家廠商紛紛推出與智慧醫療相關的軟硬體設備。

今年「智慧在宅醫療」概念成最夯話題，民眾將血壓、血氧、體溫等生理數值，上傳平台做線上監控，就能讓健康管理更完善。（紀爰攝）

家屬可透過平台連結手機，監控家中銀髮長輩的健康數據，若有異常，系統也會自動通報。（紀爰攝）

中華電信智慧醫療團隊資深經理鄭明中（右）指出，目前推出的數位監測系統，不限年齡，除了銀髮族，孕婦、新生兒、幼童等族群都適用。（紀爰攝）

其中，中華電信推出透過數位賦能的智慧方案，涵蓋在地醫療照護、住院管理與安養服務，為民眾提供更全面的智慧生活應用與在地化數位服務，透過科技推動全民健康照護新模式。

中華電信智慧醫療團隊資深經理鄭明中指出，目前推出的數位監測系統，主要以軟體為主，搭配硬體智慧手錶，就能全面掌握配戴者生理數值，且不限年齡，除了銀髮族，孕婦、新生兒、幼童等族群都適用，各項生理數值上傳平台後，再由後端醫療團隊或機構來監控，做最完善的健康管理。

樂無齡博覽會，展期從11月22日至11月24日於高雄展覽館展出，3天內將舉辦35場銀髮樂活相關健康講座與活動，包括專家分析健康宅的設計要點，為在宅安老提供創新解決方案，同時也有與長輩父母相處的「向上教養」、失智照護等社會議題，有興趣的民眾可前往參觀。