分析師認為，人工智慧AI領頭羊NVIDIA收漲，激勵日本同業走高，投資者的信心暫時回籠。現在看起來，日經的3萬8似乎是個支撐點。日經21日盤中，最低曾跌到37,945.21點，是11月1日以來首次跌破3萬8。

日本半導體類股一片紅通通，例如，東京威力科創大漲2.5%，愛德萬測試漲1.78%，雷泰光電漲1.56%，迪思科大漲約2%，晶片材料製造業者昭和電工更是狂漲3.84%。

股價走跌0.68%的日產汽車表示，美國廠約有6%的員工已選擇要提前退休，並將在年底前離開公司。依照比例來看，日產美國廠共約17,000名員工，大概有1,000人要提前離開。財報不佳下，日本媒體共同社報導，日產執行長宣布，決定從11月起自願減薪50%，預估其餘的高層也將跟進。

日本官方22日的資料指出，不包括鮮食的核心CPI（消費者物價指數），10月年增率為2.3%，稍微比9月2.4%低一些，但稍高於預估值2.2%。至於能源以及鮮食都不計入的核心再核心通膨上漲2.3%，高於9月的2.1%。

au Jibun銀行22日所公布的日本製造業PMI（採購經理人指數），從10月的49.2再降至11月的49，連續5個月都在景氣榮枯點50以下。經濟學家認為，中國大陸經濟趨緩加上成本增加，導致需求紛紛縮手。不過，服務業卻出現反轉，11月重新回到50以上。