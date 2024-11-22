川普將力挺加密貨幣產業發展的好消息持續大放送。據CNN報導，在本周早些時候，美國總統當選人川普旗下Trump Media & Technology Group已經為其社群媒體平台Truth Social可能推出加密貨幣支付服務「TruthFi」提交商標申請。

這項商標申請沒有提到太多具體內容，但列出了一些「TruthFi」平台未來可能提供的應用，包括卡片支付處理服務、資產管理、託管服務，以及數位資產交易。

目前尚不清楚Trump Media考慮推出加密貨幣支付服務的計畫進度，也尚不確定這家川普旗下的上市公司最終是否會推出此類支付平台。Trump Media或可透過進軍加密貨幣領域實現多元化，但也可能因為川普贏得總統大選和川普的商業帝國引來「利益衝突」的質疑。

Trump Media沒有回應媒體置評請求。

在一波波利多消息帶動下，全球最大加密貨幣比特幣持續飆升，在隔夜市場首度漲破了9.9萬美元，先前覺得有些遙不可及的10萬美元大關轉眼間已近在咫尺。

川普在競選時承諾大力發展加密貨幣產業，揚言要讓美國成為「世界的加密貨幣首都」，並建立加密貨幣國家儲備。

《金融時報》此前報導，Trump Media將收購加密貨幣交易公司Bakkt，這讓投資人更加看好川普上任後將營造有利於加密貨幣產業的監管環境。

在川普有意在白宮設立加密貨幣相關職位的消息傳出後，美國證券交易委員會（SEC）主席、有「幣圈頭號敵人」稱號的詹斯勒（Gary Gensler）宣布他將於明年1月20日川普就職時請辭走人。分析師曾指出，川普能否兌現其競選承諾，就看他上任之後是否立刻撤換SEC主席詹斯勒。

日前川普宣布提名其政權交接小組共同主委、華爾街金融公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）擔任商務部長。而盧特尼克也是華爾街知名的加密貨幣支持者。