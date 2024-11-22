工地現場已被要求停工。（曹婷婷攝）

夏男被發現時已遭機具壓住多時，失去生命跡象。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南仁德區保華路與崇德路口工地，驚傳負責巡夜的53歲夏姓人員慘遭壓死意外，據了解，夏男22日凌晨1點多巡查工地，原本巡查完後要離開，卻發現地面無故冒水，當下還傳照片給承包商，結果沒多久就發生基地塌陷、材滑機傾斜，夏男頭部遭夾住，同仁今早5點上工，赫見夏男已無生命跡象。

職安署南區中心上午派員到場調查，初步研判是自來水管破裂造成地面滲水，但水管破裂原因仍待進一步調查釐清，到底是水管本身問題還是施工造成？當場也依《職業安全衛生法》規定對原事業單位，裁處最高新台幣30萬元罰鍰。至於承包商因違反《職業安全衛生法》致死及涉及業務過失部分，將移送地方檢察署，目前也已要求工地停止相關作業不得移動災害現場。

該工地為仁德區汙水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標工程，施工地點在仁德保華宮對面的保華路工作井施工區域內，承攬商雇用夏男在夜間工地巡檢。據了解，夏男昨天原訂來巡視完就要走了，但因為發現工作井附近地面無故冒出很多水，覺得奇怪，當下也立刻傳現場照片給雇主。

未料，工作區疑似因持續湧水，造成路面塌陷，夏男慘遭傾倒的材滑機壓住頭部，直到清晨5時，其他人上工才赫見基地塌陷，地上有一個人，趨前發現夏男已無生命跡象，消防局獲報將其救出，但已明顯死亡。