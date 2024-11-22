新北市三重區五谷王南街旁的工地，今（22）日上午9時39分許發生重大工安意外。位在高樓的2座塔式起重機，突然從高空掉落，造成地面上3名正在施工的工人受傷送醫，其中1人命危，另有1人從高處墜下，已從12樓防墜網上順利救出，意識不清、身體多處擦挫傷送醫急救，警消及勞工局正調查意外原因。而驚悚畫面也在網路上瘋傳。

有網友在社群平台Threads貼出現場意外影片，驚恐表示「起重機散掉，還好我今天提前過馬路沒靠近！媽祖保佑」。從畫面中可以看到，正在高樓施工的吊塔因不明原因，突然迅速傾倒，並直接掉落在地面上，現場瞬間飛起大量塵土，巨大聲響嚇壞路過民眾。

據了解，該工地為第二行政中心預定地建案。事發時，起重機吊臂突然掉落，導致1名60多歲男性工人頭部撕裂傷，1名50多歲男性工人到院前心肺功能停止，另有1名50多歲男性工人頭部擦傷，3人分別送往市立三重醫院及部立臺北醫院救治。此外，現場1名30多歲男性工人受困於12樓防墜網，稍早已順利救出，並利用雲梯車運送下來，意識不清、身體多處擦挫傷，送往雙和醫院治療。

新北市三重區五谷王南街旁的工地，今（22）日上午9時39分許發生重大工安意外。（蕭宥彤翻攝）

1名30多歲男性工人受困於13樓防墜網，已順利救出，並利用雲梯車運送下來，意識不清、身體多處擦挫傷。（蕭宥彤翻攝）

三重警方接獲報案立即派員前往，並通報119救護人員協助。警方已在現場協助交通管制及疏導，同時通知市府1999派請相關單位協助處理。對此，新北市勞工局表示，勞檢處人員已趕往現場瞭解事發經過。