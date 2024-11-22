大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室22日舉行國務院政策例行吹風會，有記者提問，川普在競選美國總統時表示，他計畫對中國徵收60％關稅。這對中國出口產生多大影響？大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文指出，所謂60％關稅，最終是由進口國消費者和最終用戶支付，必然導致消費者支付價格上升，用戶成本提高，物價上漲導致通貨膨脹。

王受文表示，中國大陸經濟已經表現出非常強的韌性，潛力大、活力足。正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。同時，歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家自身所存在的貿易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付，它必然導致了消費者支付價格的上升，用戶成本在提高，物價上漲導致了通貨膨脹。

王受文稱，中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。中國和美國如果能夠在經貿關係方面保持一個穩定的、健康的、可持續的發展態勢，既有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國人民，這也是國際社會的期待。中方願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠。同時，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。