酸櫻桃被譽為水果界的紅寶石，營養價值非常高。對此，家醫科醫師李思賢表示，酸櫻桃和甜櫻桃其實是不同的水果，前者所含褪黑激素是後者的61倍，也擁有較多抗氧化物質及維生素A，能提升睡眠質量、減少運動後的肌肉損傷，甚至對於降低尿酸水平有幫助，進而減少痛風發作次數和嚴重程度。

醫師李思賢在個人粉專發文分享，從外觀上來看，酸櫻桃顏色比較紅，而甜櫻桃顏色則深一些。比較兩者的營養和糖分含量，每100克酸櫻桃，果糖和總糖分都比甜櫻桃少了34.64％，但它的抗氧化物質是甜櫻桃的5倍、維生素A含量高出20倍，以及褪黑激素達61倍之多。因此，它被認為是「超級食物」的一種。

李思賢接著提到，研究發現，酸櫻桃對運動表現和恢復特別有幫助。一項針對女子曲棍球運動員的研究顯示，連續8～10天喝酸櫻桃汁，可以提升敏捷性，還能減少運動後的肌肉損傷。然而，若只是在比賽當天或運動後補充，效果就不明顯了。還有一項調查指出，大約22％的運動員會使用酸櫻桃來加快恢復、提升睡眠質量和增強免疫力，不管是短期還是長期補充，都有一定的效果。

除了運動恢復，李思賢說，酸櫻桃還含微量的褪黑激素和色氨酸，這些成分有助於身體調節睡眠。一項研究針對老年失眠患者發現，每天早晚各喝8盎司（約240毫升）酸櫻桃汁，連續2周後，入睡時間變短、睡眠效率提高，總睡眠時間還增加了大約17分鐘。研究人員認為，這可能跟酸櫻桃中的褪黑激素有關。

此外，李思賢指出，酸櫻桃可能還對降低尿酸水平有幫助，進而減少痛風的發作次數和嚴重程度。有一些研究指出，經常喝酸櫻桃汁或者吃新鮮酸櫻桃者，尿酸水平會有所降低，但目前的研究尚不夠多，仍需要進一步驗證。

李思賢補充，酸櫻桃還具有其它的潛在好處，例如可能促進大腦健康、增強免疫力、減少神經疼痛、調節血壓，甚至還可能有助於減重。不過，這些健康效果還需要更多的研究來證實。

即使對大多數人而言，酸櫻桃汁是安全的，但李思賢提醒，因它含有山梨糖醇，可能會讓某些人出現胃痛或腹瀉；另外，它還含有槲皮素，可能會跟某些藥物產生作用，所以若正在服藥，最好先諮詢醫師。還有，在購買酸櫻桃汁時，應挑選無添加糖的品項，避免攝入額外糖分抵消掉其原本健康益處。