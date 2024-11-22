22歲朱姓嫌犯長期躲藏在柬埔寨，涉嫌遠端遙控在台車手從事面交取款及洗錢犯行，警方趁他返台時順利逮捕，檢警偵辦過程中，發現詐團成員均由同一名律師到場，疑似同步刺探案情，還偽刻當事人家屬印章後簽署不實委任狀，台南地檢署檢察官帶隊搜索律師事務所，複訊後40萬元交保。

刑事警察局南部打擊犯罪中心與台南市永康分局等單位，於去年底初獲報多名被害人遭假投資詐騙，車手取款都是以面交方式，今年1至9月期間，陸續逮幾名後車手，循線追查出背後有1名22歲朱姓嫌犯遠端遙控車手從事面交取款及洗錢犯行，他但長期躲藏在柬埔寨，趁今年中秋節他回台過節時，到他高雄市住處逮人，朱嫌等5名犯嫌經檢察官複訊後向台南地方法院聲請羈押獲准。

但偵辦過程卻發現，被逮集團成員都是透過1名魏姓律師陪同偵訊，疑似順道刺探案情，更涉嫌偽刻當事人家屬印章後簽署不實委任狀涉嫌偽造文書，經專案小組蒐證完畢後聲請拘票及搜索票獲准，6日由檢察官帶隊拘捕該名律師到案，搜索查扣294顆私章、13張鎖印行收據、手機、筆記型電腦及涉案偵查卷宗等證物，該嫌警詢後依涉嫌刑法偽造文書、洩密等案解送台南地方檢察署偵辦後獲40萬元交保。