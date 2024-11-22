勞動部勞動力發展署北分署公務員在辦公室輕生，引發外界質疑職場霸凌，勞動部部長何佩珊也因此辭職負責，桃市產總指出，目前職場霸凌的防治依據為勞動部的「不法侵害指引」，實際上如果實際發生霸凌案，要怎麼處理，勞動部根本沒有相關的法規範。所以桃市產總要求未來比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。

桃市產總指出，政府應立刻開放公務人員、約聘僱納入職安法保障，並擁有組織工會的權力，有真正的爭議權與協商權，才能避免遺憾與悲劇再次發生，這是刻不容緩的工作。

桃市產總說，公部門中管理問題積習難返，以桃市產總協助的農水署打壓工會幹部裁決案為例，嘉南管理處連續調職身體需洗腎的工會幹部，導致幹部在洗腎回程中發生嚴重車禍，仍在勞動部裁決委員會審理，呼籲勞動部不要再次社會失望。

桃市產總強調，將全力聲援「1221公部門低薪聯盟尾牙行動」，業經理事會決議協助並派遣工作人員，必須強調，低薪與彈性的工作，本身就是嚴重的霸凌。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。