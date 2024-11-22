大同旗下福華昨日也公告，以不超過3億元，增加對大同的持股。更增添市場對大同明年配息的預期。

大同公司旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所儲能系統增設案，本周舉行啟用典禮並正式上線運作。該系統具備60MW儲能容量，是全台首座導入周期性功率調變功能（FPPM）的儲能系統，能提供電網量測系統慣量所需電能，並結合增強型動態調頻（E-dreg）功能，提升供電穩定性，助力台灣電網迎接能源轉型挑戰。

大同公司總經理沈柏延表示，看好高用電產業在「表後儲能」領域的發展潛力及商機，未來大同智能將以此為業務核心，積極推動市場布局。他指出，表後儲能系統尤其適合醫療、食品製造及電子廠等需要24小時穩定供電的產業，成為潛在目標客群。

目前表後儲能仍處於發展初期，但隨著台電尖、離峰工業用電價差擴大，以及太陽能、風電等間歇性再生能源的普及，未來電價調升趨勢明顯。沈柏延強調，商業及工業用戶若能善用儲能技術，透過調節尖、離峰電費價差，不僅能有效降低用電成本，也有助穩定用電品質。

大同智能表示，透過此次儲能系統的啟用，不僅為台灣電網穩定提供新助力，也展現其在能源轉型中的關鍵角色，將持續推動儲能技術的創新應用，提升整體能源效能。