闖進4強已寫下隊史在世界12強棒球賽最佳成績，中華隊還要更上層樓，複賽第2戰對上美國隊，雖然前3局局局都有人攻佔得點圈，卻總是欠缺適時一擊，22日先發上陣的張政禹在4局上落點巧妙二壘安打助隊先馳得點，中華隊中止複賽12局沒得分的乾旱期。

張政禹此次入選以替補工具人角色為主，今天是他來到複賽首次先發，3局下因為他傳球失誤讓中華隊陷入危機，好在江國豪展現「強心臟」，用三振化解滿壘失分危機。

中華隊昨天複賽首戰以0比2遭到委內瑞拉完封，今天打線做出調整，在預賽最終戰代打開轟的吉力吉撈・鞏冠先發扛第4棒，前3局中華隊都有得點圈得分機會，可惜1局上吉力吉撈敲出雙殺打，2局則是在無人出局、一二壘有人後沒得分。

3局上2出局後中華隊靠著2次保送及1支安打攻佔滿壘，可惜江坤宇揮棒落空遭到三振，留下滿壘殘壘。但中華隊在4局上不再錯過機會，1出局後林家正二壘安打開啟攻勢，張政禹再補上右外野巧妙落點二壘打，助隊先馳得點。

這1分也中斷複賽連續12局沒得分乾旱期，開路先鋒陳晨威再打出直擊右外野全壘打牆上的三壘安打，助隊再下一城，中華隊單局攻下2分，取得2比0領先。