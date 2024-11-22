彰化北斗鎮一處連棟透天及鐵皮屋，在今（2024）年7月30日發生大火，彰檢調查發現，莊姓屋主違法將房屋隔成31間套、雅房，出租給20名房客，且屋內消防設施不足，僅有1支滅火器，造成火警發生時，顏姓、黃姓、蕭姓3人因逃生不及死亡，另有2人受傷，檢方今（22）日依過失致人於死、過失傷害等罪嫌起訴莊姓屋主。

起訴書指出，莊男為賺取租金收益，在2021年至2022年初間，將房屋違法增建、隔間，共31間套雅房，分租給20人，莊男原應依法設置包括滅火器、消防栓、手動報警設備、住宅用火災警報器、火警標示設備、緊急照明等必要消防設備，以供火災發生時，可以提早對房客告警，讓房客能盡早逃生，莊男卻僅在南棟透天2樓擺放1支滅火器。

今年7月30日清晨6點左右，顏姓租客停放在鐵皮屋的電動自行車電池發生短路，造成車體燃燒，並引燃周邊可燃物，因南北棟透天及鐵皮屋部分為木板隔間，大火燒穿1樓木板隔間，燒及北棟1樓店面與騎樓囤放的大量電池、電動自行車、機車等，並發生多次爆炸，濃煙再沿著樓梯往上流竄至透天2至4樓共通走道。

大火不儘將房屋燒毀，更造成鐵皮屋內58歲顏男、北棟透天厝4樓27歲黃男及其友人26歲蕭女，因濃煙竄入房間，逃生不及，吸入過多濃煙及一氧化碳窒息，導致呼吸性休克死亡，一名外藉移工逃生時，雙手、胸口、背部遭火燒傷。彰檢偵查終結，今（22）日依過失致人於死、過失傷害等罪嫌，將莊姓屋主提起公訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。