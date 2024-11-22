新北市衛生局今（22）日至議會做登革熱工作專案報告，衛生局長陳潤秋指出，截至11月15日，新北累計75例本土登革熱病例。衛生局9月23日封閉高風險區新店天山公園、中和三介廟、景新公園出以防堵疫情擴散，民進黨市議員張嘉玲要求設監視器監控出入人員，陳潤秋說，目前景新公園設有1台監視器，若每個出口都建置會有電力問題。

新北市衛生局今（22）日至議會做登革熱工作專案報告。（陳慰慈攝）

張嘉玲質疑市府防治登革熱動作佛系像烏龜一樣慢，前2天才派空派機去空拍高風險區域，警察局長廖訓誠說，警方於高風險區設置10個管制出入口，每天定時巡簽，每天總巡簽平均8次以上，勸導319人，查獲1人擅闖管制區。衛生局依《傳染病防治法》規定裁罰6萬元。

張嘉玲認為這樣會增加警方勤務負擔，要求入口處運用科技裝監視器監控出入人員，不要將帥無能累死三軍。陳潤秋回應，景新公園設有1個監視器，如每管制出入口都要設有電力問題。

陳潤秋進一步說明，截至11月15日噴消總戶數1萬2193戶、入戶孳清1萬2727戶，積水容器數2349個、陽性容器數132個、容器陽性率為5.6％。健康監測人數2萬2826人。