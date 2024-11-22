【全程CC字幕】謝宜容終於出面為霸凌案道歉！ 鞠躬哽咽喊：十二萬分的抱歉 @ChinaTimes

霸凌案事件時間軸。（製圖／陳友齡）

勞動部勞發署北分署公務員輕生案，引爆全台怒火！自11月4日事發至今（22日）已19天，勞動部長何佩珊22日請辭獲准，負起政治責任下台；遭兩大過免職的北分署長謝宜容神隱多日終於出面，選擇以拍片放在YouTube的方式，鞠躬向家屬、同仁、社會大眾道歉。

39歲吳姓公務員4日上午被同事發現於新莊的聯合辦公大樓辦公室內輕生，事後網路出現匿名爆料，稱吳員生前大量加班，還被長官霸凌、言語侮辱，引起各界爭議後勞動部才在8日發布新聞稿，稱將組成調查小組展開調查。

11日民進黨議員李宇翔表示接獲大量陳情，矛頭指向分署長謝宜容，不只有咆哮錄音檔，更爆料今年2月就有公務員因為受不了向勞動部陳情，結果疑似被吃案的內幕。

19日勞動部長何佩珊、次長許傳盛召開記者會公布調查結果，鞠躬向社會大眾道歉，並稱謝宜容的管理方式有問題，將調離原職，並降為非主管職，不過報告中一句「目的良善」再度引爆各界怒火，質疑勞動部的報告就是勞工敢怒不敢言的原因。

20日勞動部長何佩珊赴立法院報告，上午備詢時稱「目的良善」為外部專家使用的專業用語，並非認同謝的行為，隨後在立委轟炸提問下，午後何改口坦承用語錯誤，將直接對謝宜容做出停職處分，後續一度傳出謝主動請辭斷尾求生的消息，她也在20日晚間發表12點聲明，稱同仁身故事件與她領導無關，並稱被公審、電話被打爆。

21日謝宜容的聲明讓火大網友展開肉搜，甚至波及無辜民眾，連帶其他部會也紛紛傳出霸凌案；22日勞動部長何佩珊請辭獲准，謝宜容才終於拍攝影片道歉，「向輕生的同仁、家屬、北分署及社會大眾致上十二萬分的抱歉，非常對不起大家」。

而此事件也驚動總統賴清德，20日晚間他透過臉書發文，說「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」，22日出席活動時再度針對霸凌案道歉，稱政府將以身作則，積極檢討各部會案件，迅速查辦，避免再度發生憾事。

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