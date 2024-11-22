立法院程序委員會日前國民黨團提案，將「郭智輝調查委員會」，排入22日院會討論事項。原定為22日院會第8案，國民黨於院會變更議程，將該案拉至第一案，經院會表決成立。立法院長韓國瑜宣布，「贊成者多數，國民黨提案多數，該案照案通過」，因此郭智輝調查委員會提案經大體討論後，國民黨團提議逕付二讀，經表決贊成55人，反對45人，該案表決通過交付協商。

國民黨團總召傅崐萁日前質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有價值新台幣19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。郭智輝則表示，他都照實申報，完全按照法律的規定申報。

國民黨團提案成立「郭智輝調查委員會」，排入22日院會討論事項。提案中稱，經濟部長郭智輝於擔任崇越策略長期間，股權移轉事宜引發外界疑慮，涉及未依法申報及重大訊息發布延遲。另為釐清事實，保障政府廉潔形象，依《立法院職權行使法》第45 條規定，成立專案調查委員會。

第三、調查範圍包括郭智輝於崇越任職期間之股權持有及移轉過程，以及相關法規遵循情形。四、調查結果應提出報告並建議強化政府官員財務行為之監督措施。

國民黨團表示，贈與稅、所得稅等稅捐義務，損害國家稅收公平性，影響財政正義。為維 護公務員誠信制度及政府形象，以避免部會首長仿效類似之行為，有成立專案調查委員會之必要，以端正官箴，釐清真相， 並依調查結果追究相關責任。

根據國民黨團的提案，調查委員會由立院各黨團依其在院會之席次 比例推派共十四人組成，各黨團推派名單於月27日中午12時前送交議事處彙整，並於29日中午12時召開第一次會議。