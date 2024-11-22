龍明投資指出，自吳金泉先生領軍興泰增加福懋油持股以來，超過十年以上的經營權爭議，屢上新聞版面，更引起主管機關、上下游廠商、金融往來機構及投資人關切，已然對福懋油發展及經營累積不利影響，龍明投資持股超過 3％的策略投資人，對此局面感到相當無奈，因此期望推動經營階層改選，促使原經營團隊變革，如有爭議的董事退出。

龍明投資進一步表示，但目前看起來，除了引進部分自然人董事有所改革之外，與數年前狀況相同，尤其吳金泉更宣稱已取得5成以上的福懋油股份，顯然吳金泉及所控法人董事興泰公司隨時得以異動董事、經理人、變動福懋油經營政策；另外，加上眾所周知及司法網站查詢可知的大量訴訟案件、股票關係人操作問題、公司內控失靈等狀況，之後福懋油恐怕將陷入與興泰相同窘境，不免使人對於福懋油的未來感到相當不樂觀。

福懋油今日舉行股東臨時會，由副董事長主持並完成經營團隊改選，當選人包含本股東提名之獨立董事連仁隆及董事陸醒華、許逸群、吳清德，以及吳金泉先生領軍而提名之獨立董事許綺礽、施博元，及法人董事興泰實業股份有限公司（股市交易代碼：1235）、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司，後續將推選董事長。