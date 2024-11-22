清華大學繼2016年合併國立新竹教育大學後，將再整併中華大學，兩校取得共識，計畫在中華大學校園設「清華平方科技園區」。清大校長高為元22日表示，過去兩校的確有討論，盼透過合作，提供更多人才培育機會跟產官學合作平台，目前只是開始的一小步，還有學校內部程序和討論。

高為元說，過去兩校的確有討論、互相了解，加上現在少子化跟政府推動桃竹苗大矽谷計畫，因此這是好的機會，也希望透過這一次合作，可以提供更多的人才培育的機會跟產官學合作的平台，學校內部也需要有相關的程序跟討論，這只是開始的一小步。

高為元表示，半導體學院因為在地理位置上，中華大學鄰近竹科，國外很多大學，其實也有這種「科學園」的產學合作，例如進駐新創公司，或者跟現有的一些企業來做合作、培育人才。

高為元說，現在是以半導體學院作為開始，經過校內的討論，其他的領域的院長也表示，對這個計畫有保持他們的願許，之後也有其他的學院會中華大學合作，但需要經過學校更充分的討論。

高為元強調，現在跟中華大學討論的是整併的模式，整併的模式其實跟合併或者合校是很不一樣的，比如說台科大跟華夏是整併案，華夏的學生畢業之後，學校才是完全挪給台科大去管理發揮，所以差1個字差滿多的。

清大學生多表示此前未聽說此事，有學生說，沒看到細節之前很難評論；也有學生說，學校可能雙方的考量，例如校地及校舍等，但可能也要考慮到學生的心情，包括之前跟竹教大合併時也傳出不少學位的爭議，也希望校方審慎考慮。