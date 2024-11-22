有3次露鳥公然猥褻前科的陳姓男子，今年5月13日深夜11點多，在高雄市小港區一處公寓一樓門口，對著一名少女公然再次露鳥自慰，整個過程被少女以手機錄下報警。陳嫌到案辯稱「我覺得現場沒人，在那邊摸鳥如果不行，我就隨便你們」法官認定陳嫌是故意在少女面前再犯，判處7月徒刑。

高雄地方法院判決指出，陳男在2014到2016年3度露鳥公然猥褻被判刑，不思悔改，竟第4度再犯，顯見他為滿足自身特殊性癖好，不惜一犯再犯，視刑法規範如無物，除敗壞善良風俗，對社會治安更有潛在危險，自應予以從重嚴懲。

法官指出，陳男在公開場所裸露生殖器並自慰，顯有供人觀覽的意圖，此行為不僅足以滿足他自身性慾，客觀上亦足以引起一般人羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，依現今社會之一般通念，自屬公然猥褻行為無誤，陳男辯稱他覺得現場沒有人，純屬推諉之詞。

法官痛斥陳男利用深夜在公寓樓下公然做出猥褻行為，還被目擊少女錄影存證，犯行至為明確，審理時當庭勘驗並提示該錄影畫面，陳男對此明確之事實，猶否認犯行，毫無反省改過之意，犯後態度顯屬不佳，更不能輕縱。