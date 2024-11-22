福懋油（1225）經營權變天；在22日舉行的股東臨時會並全面進行6席董事及3席獨董的改選中，吳家取得3董2獨，許家3董1獨。確定由市場派吳家重掌經營權。

22日福懋油股東臨時會出席率高達97.73％。據了解，吳家在持股應已超過50％。

22日當選的6席董事名單分為，興泰實業股份有限公司、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司，3席獨董為許綺礽、連仁隆、施博元。其中，吳家分別以興泰投資、安和投資、晉懋投資取得3席董事，並拿下2席獨董許綺礽、施博元。許家則是許逸群、吳清德、陸醒華當選董事，獨立董事連仁隆。

福懋油經營權之爭；2019年曾由股市聞人吳金泉帶頭拿下經營權，儘管隔年經營權又回到創辦家族許家手上，但是吳多次喊話要奪回經營權，也讓許家戒慎恐懼，積極合縱連橫大增持股，2022年6月股東常會進行董事改選，以董事長許逸群家族為首的公司派，最後擊退大股東興泰實業為首的市場派，續掌公司經營權。

2023年4月，董事會推選副董事長由市場派吳星澄接任， 但公司派獨董陸醒華、王上仁、連仁隆等一致以副董人選適合性、必要性尚未釐清為由持反對意見，才有這次的提前舉行股東臨時會改選。

發動此次股東臨時會、持股3％龍明投資則發表聲明稿表示，誠摯地邀請市場上的策略投資人來參與投資，而且福懋油底氣仍在，歷年經營者努力的經營績效可見且穩定獲利配發股息，具有一定投資價值，至為歡迎新策略投資人的加入。期許新策略投資人一同來促使新經營團隊遵守法紀依循內稽內控，保障投資人持股安全。反之，如新經營團隊不能合規辦理、引起爭議、無法帶動發展，為避免投資損失，本股東也不得不適時調節持股。