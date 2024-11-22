羅馬尼亞21日簽署軍售「發價書」（LOA）後，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）宣布，它將加入F-35「閃電 II」戰機俱樂部，成為第 20個客戶。

綜合外電21日報導，根據協議，羅馬尼亞將以約64億美元（近2,083億台幣），採購32架 F-35 戰機。而這不僅會大幅提升布加勒斯特空軍的實力，也會強化它身為北約重要安全夥伴的角色。

洛馬在聲明中說：「這個決定標誌著羅馬尼亞國防戰略的重要里程碑，也展現了它維持強大、先進軍力的承諾。」而F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）專案負責人施密特（Michael Schmidt）則說：「F-35『閃電 II』戰機納入羅馬尼亞空軍，將大增北約的嚇阻力，提供無與倫比的戰略、作戰和戰術優勢。」

美國駐羅馬尼亞大使卡瓦萊克（Kathleen Kavalec）在布加勒斯特的簽約儀式上說：「我們預期到 2030年時，這些戰機將在羅馬尼亞上空飛行。」而在過渡期間，它將繼續從F-16機隊「受益」，至於過渡到F-35，則將由 F-16 訓練中心提供支援。

對北約來說，羅馬尼亞採購F-35，將加強聯盟在東翼的集體嚇阻力。羅馬尼亞位居黑海戰略要地，在對抗俄羅斯等潛在威脅上可發揮關鍵作用。一旦布加勒斯特的F-35無縫整合，進入北約的網路化戰場管理系統，可望為凝聚並協調的空中戰略有所貢獻，增強與美國、波蘭和義大利等其他 F-35用戶的互通性。