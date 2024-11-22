衛福部國健署今日（22）舉辦「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」頒獎典禮，今年共有51個績優單位獲得健康政策、文化保存、守護偏鄉及友善平權等多元獎項。國健署署長吳昭軍表示，我國推動健康城市超過20年，隨超高齡化來臨，營造高齡友善社會格外重要，也關注偏鄉健康不平等議題，攜手各縣市共同推動健康台灣。

衛福部常務次長周志浩表示，追求健康，除了個人行為以外，打造健康友善環境也很重要，在氣候變遷、都市化等因素影響下，需要各縣市共同努力。本次共51個團隊獲獎，各縣市跨局處、公私合作，運用在地資源，打造獨具風格的健康城市，期望繼續打造更好的宜居家園。

其中，台南市政府榮獲「卓越獎縣市組」，經過20年的推動，將健康融入所有政策，首創健康社區選拔、強化偏區常駐醫療據點資源、辦理行動醫院，提升四癌篩檢率；結合地方歷史脈絡，打造一里一特色公園，提供全齡化休憩公園；於2022年成立體育局，為市民打造更優質的運動環境，提升市民運動風氣、擁有健康生活。

針對偏鄉醫療、交通等資源不足問題，吳昭軍表示，「健康不平等權」問題特別存在於偏鄉、離島地區，如何運用在地資源或創意彌補，是當今、未來都持續鼓勵縣市發展、經營的方向。

花蓮縣政府建設處以改善偏鄉交通困境為目標，在富里鄉建立公私合作的偏鄉創新共享運輸服務，規劃多元車輛共享，導入整合服務機制及彈性化預約服務，自2020年試辦噗噗共乘，2023年轉型為富里幸福巴士2.0，至今累積服務約1萬3千多車次、超過5萬多人次，於今年獲得高齡友善城市類無礙獎。

台中市和平區梨山地區地處偏遠，醫療資源不足，台中市政府衛生局為改善居民健康照護服務可近性，公私協力打包專業醫療人力及器械上山提供服務，建置全台最高海拔的復健站、廣布長照服務據點，並發掘在地照護人力，同時推動幸福巴士，提升長照交通接送服務量能，促進和平區居民的健康照護服務水平，消弭健康不平等。

吳昭軍說，國健署自2000年開始推動健康城市，希望將健康議題的8大面向導入市政，隨著超高齡化挑戰來臨，營造健康且適合長者的高齡友善城市也變得十分重要，經過多年努力，如今已有許多縣市發揮創意，將環境、生活、氣候等面向融入健康議題。

吳昭軍指出，今年評選首次納入地方政府自願檢視報告（VLR）對應指標，讓參獎單位在評選過程、制定市政計畫過程中，能有檢核管道，進行自我檢視，思考如何讓施政更有效益，若有需要改進的部分，也能請教專家協助，讓計畫能更加順暢，建構共融、共生、共好、永續發展的社會。