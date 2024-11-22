今天電子權值股領漲，台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)等漲幅都達到2～3％，整體電子股漲幅達2％，傳產股部分，電機、電器電纜、玻璃陶瓷及汽車股表現相對有表現，近期撐盤的航運股資金排擠效應，今天與塑膠股唯二的下跌類股。

台股第三季稅後淨利達1兆元，年增率24％，較市場預期優異，第四季展望也未看淡，財報與展望優於預期主要是反映AI伺服器需求非常強勁。電子股脫仍以AI帶來的相關供應鏈的表現為主，非AI需求大致維持疲弱；非電子股方面，航運股、汽車零組件基本面強勁，後續仍有機會表態。

資深分析師簡伯儀指出，大盤在經過回測季線支撐有守，指數今天出現帶量反彈，在權值股拉抬下，指數突破10日均線，量能也出現轉強，日線技術指標也從低檔往上，大盤有機會出現跌深反彈，5日均線未跌破，盤勢偏多操作。