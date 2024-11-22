台中市項姓司機前年載送謝姓老婦返回護理之家時，因駕駛不符規定車輛等一連串違規行為，釀謝婦從輪椅前傾倒地摔斷頸椎，後長期臥床死亡，一審依過失致死判他7個月徒刑；案經上訴，二審認為項坦承犯行且以給付部分調解金額予被害家屬，改判有期徒刑6月，緩刑3年。可上訴。

從事載運洗腎患者工作的項姓司機，前年1月間載運洗腎完畢的謝婦自醫院返回護理之家時，不僅駕駛未符規定的車輛，途中發現安全帶鬆脫時未綁在椅背後方而僅綁在活動靠枕上，推行謝婦下車時又使用不合規定的活動式坡道，項男用力過猛，竟導致安全帶沒綁好的謝婦從輪椅上向前倒地，造成她頸椎骨折、頸髓損傷等，送醫後又因長期臥床及褥瘡、肺炎等死亡。

台中地院一審依過失致死判項姓司機7個月徒刑，但檢察官認為，項男犯行釀謝婦與家屬天人永隔，且項男未與家屬達成和解、態度不佳，原審量刑過輕，提出上訴。

台中地院二審認為，項男因一時疏忽，導致謝婦喪失生命，並給被害人家屬帶來深重且無法磨滅的痛苦，但他犯後始終坦承犯行，亦表示歉意希望賠償被害人家屬所受損害，在原審後已與謝婦家屬調解成立並支付部分賠償金額，加上被害人家屬同意從輕量刑、給予緩刑宣告，認為原判決量刑不合比例，應予撤銷，並改判有期徒刑6月，緩刑3年。可上訴。