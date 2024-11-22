空汙季節來臨，為進一步改善空氣品質，新北市環保局於台北港內首度運用遙測技術結合即時車牌辨識系統，查核高汙染柴油車。實施已2周，遙測系統即檢測4851輛次的柴油車，篩選出109輛疑似高汙染車輛，並列入黑名單進行即時攔檢。違規者，將依《空氣汙染防制法》第66條處1500元以上6萬元以下罰款，並要求限期改善，屆期仍未改善者將依次處罰。

環保局指出，新型柴油車大多能符合排煙不透光率檢測，可是部分車主為節省成本，非法拆除或改裝排放控制設備，導致車輛排放大量氮氧化物（NOx），透過先進的遙測技術，能快速篩選出這些疑似高污染車輛，精準打擊。

移動式車牌辨識系統可快速鎖定經過的黑名單車輛進行即時攔檢。（環保局提供）

攔檢人員收到警示通知攔查黑名單車輛進行檢測。（環保局提供）

環保局說明，透過在熱區路段設置的移動式車牌辨識系統，當黑名單車輛經過時，系統會即時發送警示通知攔檢人員，以快速鎖定疑似違規車輛。在遙測系統篩選出的109輛柴油車黑名單中，已有8輛疑似經非法改裝或拆除防制設備的車輛遭路邊攔截。

經查核，有6輛車輛須進一步檢測，結果顯示5輛已完成改善，1輛仍未改善並依法開罰。其餘未經攔檢的車輛，已另行通知車主安排後續檢查。

環保局補充，氮氧化物等無色無味的汙染物對人體健康影響深遠，會引發眼睛刺激、呼吸道不適，甚至是肺部疾病。根據《空氣汙染防制法》第37條第1項規定，柴油車搭載的空氣汙染防制設備，包括車載診斷系統OBD及選擇性還原觸媒SCR，必須保持有效運作，並禁止拆除或改裝未經認證的設備。

環保局強調，未來將繼續加強車輛智慧稽查作業，結合AI技術與現場攔檢，確保車輛排放符合環保法規標準，杜絕非法行為，以減少氮氧化物等有害汙染物對民眾健康的危害風險。