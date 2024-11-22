新北市交通安全宣導團21日至新莊基督教後港主恩教會，宣導交通安全，交通部公路局台北區監理所道安講師以「高齡者用路安全知識」為主題，搭配自製的閃光號誌道具，將道路安全知識利用簡單口訣，以及有獎徵答增加互動，讓現場的阿公、阿嬤一聽就懂，直呼：「真趣味！」

交通局交通安全科科長林碧芬指出，依據內政部戶政司統計，截至今年10月底，新北市65歲以上人口數逾76萬人，約占全市總人口1成9比例，因此掌握高齡長者的行為與事故特性，降低其發生事故的風險，守護高齡長者行的安全，更是道安團隊的重要工作。

道安講師以「高齡者用路安全知識」為主題，透過宣導片，加上自製的閃光號誌等道具，在場的阿公、阿嬤聽得津津有味且互動熱絡。（交通局提供）

新北市交通安全宣導團除了至銀髮俱樂部、各區活動中心等高齡長輩日常活動場所宣講之外，宣導團還前往新莊基督教後港主恩教會，由交通部公路局台北區監理所道安講師以「高齡者用路安全知識」為主題，透過宣導片，加上自製的閃光號誌等道具，在場的阿公、阿嬤聽得津津有味且互動熱絡。

道安講師以「支線道要讓幹線道先行」、「轉彎車要讓直行車」等簡單口訣，讓長者反覆練習，尤其看到宣導片中的阿公騎機車載著回鄉下放暑假的孫女時，阿嬤們忍不住地「糾正」影片中的阿公騎車「切西瓜」、「沒打方向燈」等違規行為，現場笑聲不斷。

交通局提醒年長者因視力、反應能力較差，外出請盡量穿著顏色鮮明衣物；騎乘機車亦應遠離大型車，防止落入大型車駕駛視野死角及內輪差區域；亦鼓勵年長者外出多利用公共運輸，不僅避免風吹雨淋，對交通安全也更有保障。