非法居留的武姓越籍男子今年4月在新竹市舞廳販售毒品，透過農姓同鄉幫忙送貨到各桌，員警前往舞廳執行搜索時在農男身上扣得毒品，循線查獲武男，武男辯稱自己並未拿毒品給農男發送，對話紀錄的內容都是酒水飲品等數量，新竹地院法官檢視武男證詞，發現漏洞百出，依共同犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，處有期徒刑3年10個月。

武男明知愷他命、4-甲基甲基卡西酮均為第三級毒品，不得非法持有、販賣，今年4月20日晚間，在新竹市某舞廳，將愷他命20包、含有4-甲基甲基卡西酮成分的毒品咖啡包4包交給與農男，以供販賣給當日前來舞廳消費客人。

法官調查，販毒流程為客人與武男談妥毒品種類、數量、金額後，武男再指示農男將毒品送至客人消費桌次。經警員於今年4月21日凌晨前往舞廳執行搜索，在農男身上扣得愷他命20包、咖啡包4包，循線抓獲武男。

農男坦承自己在舞廳本來是當清潔工，受到武男邀約幫忙送毒品給客人，自己平常透過通訊軟體回報數量、客人消費紀錄等等。但武男矢口否認販毒，稱自己只是叫農男去補齊客人酒水，看不懂內文「幾包」所指為何。

法官在審理時，發現武男證詞漏洞百出，顯已知道自己販售的根本就是毒品，還嘴硬辯稱不知情。審酌武男共同意圖販賣而持有第三級毒品，助長施用毒品之惡習，戕害國民身心健康，間接危害社會治安，依共同犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，處有期徒刑3年10個月，並於執行完畢後，驅逐出境。