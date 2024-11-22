烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，鑒於俄羅斯的專制國家盟友已「直接參與」對烏克蘭的侵略戰爭，第三次世界大戰已經打響。

扎盧茲尼因成功阻止和擊退俄羅斯於2022年2月24日發動的首次進攻而功不可沒，但去年的反攻失敗後，他的職務由瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）接替。

法廣援引美國政治新聞網「Politico」21日報導，扎盧茲尼在《烏克蘭真理報》UP100頒獎典禮上發表演講時說，他有理由相信，第三次世界大戰已經在今年開始。他解釋說，「因為在2024年，烏克蘭面對的不只是俄羅斯，還有來自北韓的士兵。」

扎盧茲尼表示，烏克蘭還要面對伊朗的自殺式無人機，北韓的飛彈，以及「中國製造的炮彈」。他說，「伊朗無人機已在毫無羞恥地公然殺害烏克蘭平民。」

扎盧茲尼敦促烏克蘭盟國得出正確的結論。他表示，現在仍有可能從烏克蘭戰場開始阻止這一趨勢。他批評說，「但出於某種原因，我們的夥伴並不想理解這一點。很明顯，烏克蘭已有太多的敵人。」他繼續表示，「烏克蘭將憑藉科技的力量生存下去，但目前還不清楚烏克蘭能否獨自贏得這場抵抗俄羅斯侵略的全面戰爭。」

扎盧茲尼在儀式上的談話，與他對戰爭的嚴峻展望不謀而合。去年，扎盧茲尼在為《經濟學人》撰寫的文章中，也發表類似的評論，他將衝突的現狀比作一戰那樣的僵局。

扎盧茲尼10月中旬曾在位於倫敦的智庫「皇家國際事務研究所」發表7月就任以來，第一場大型公開演說，當時曾提及中國、北韓、伊朗等國家圍繞着俄羅斯日益團結、擴張，而這些國家真正的目標其實不是烏克蘭。

他在該場演說也批評西方國家的軟弱，以及西方世界對俄羅斯的畏懼。扎盧茲尼說，出於對俄羅斯及俄總統普丁的畏懼，西方不僅不願改變既有安全秩序，也不看好烏克蘭，甚至一度認定面對全面侵略，烏克蘭將撐不過3小時。