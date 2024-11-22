台北市和平新生人行天橋19日深夜開始拆除，守護和平新生天橋團體號召群眾到場抗議，且批施工有安全疑慮，22日台北市議員簡舒培、何孟樺、守護和平新生天橋發起人林玟君、陳宏一導演、孫啟榕建築師等人召開記者會，簡舒培怒罵，台北市長蔣萬安失信於民、拒絕溝通，不把人民意見放在眼裡，根本是威權再現；台灣空間規劃設計產業工會理事長蘇伯昇指出，天橋鄰近醫院， 施工噪音影響嚴重、施工工人沒有綁安全繩也無護欄，難道這就是政府說的配套措施嗎，並呼籲台北市政府可以透過跨局處的溝通，讓一切變得合情合理。

簡舒培表示，和平新生天橋存廢議題早在前台北市長郝龍斌任內就有里長提出，在過去都會充分地與民間討論，但很遺憾最年輕、號稱自己最能溝通的市長，做出來的事情居然比前台北市長柯文哲還霸道，雖然天橋正在拆除、也無法留住，但是此議題應該被社會討論，且在拆除過程市府是否應該多與民眾溝通，甚至有一個跟天橋說再見的機會，但現在強拆根本是直接把人民的記憶連根拔起，這是非常霸道野蠻的作為，所以大家無法接受。

簡舒培說明，北市府10月24日貼出天橋拆除公告，但僅隔1週就要進行拆除作業，11月1日的說明會更是在簡舒培辦公室的要求下才召開，但說明會整體只有告知，並無溝通，且強調任何的公共工程都可以做，沒有絕對錯絕對非。

林玟君表示，自己在天橋附近居住超過30年，市府短短10天就要被拆除，但天橋議題存廢被討論將近10年，柯文哲會召開公聽會、詢問附近2間師生意見，但蔣萬安在文資審議程序都還沒跑完就判天橋死刑，且身為文資提報人本身，照法規應收到文資會議記錄即決議，天橋才可以動工，但都沒收到，請問程序正義何在？11月9日工務局長黃一平對外說明，11月9日交通局長謝銘鴻有到天橋現場會勘、跟護橋團體交換意見，但連謝銘鴻親口表示當天只是偶遇，你們把閒聊當成與居民的充分溝通。且在說明會現場的官員沒有一個人回答得出，天橋的安全結構到底哪裡有問題、造成多少交通事故、為甚麼一定要拆除。

孫啟榕表示，對於保存運動第一個問題是起初設天橋的目的為紓解交通，但現在路口車流量依然很大，代表問題沒解決，全世界都提倡人本交通，但市府決議拆除天橋後應該告訴大家原本走天橋的人要去哪，這無法說服我們專業者，最包容的城市沒辦法得到大家的共識，就貿然行動很不可取。

蘇伯昇表示，除了拆除天橋主體也拆解出政府有多草率，天橋東南角鄰近加油站，切割天橋有火花或器具產生的掉落物或粉塵也沒做防護，施工工人沒有綁安全繩也無護欄，有強光火花造成工人眼睛不適也無提供護目鏡，為什麼要讓施工團隊在這種情況底下幫市政府面對民眾、轉嫁勞工，這樣是對的嗎？

簡舒培最後表示，民主就是溝通，蔣萬安從一開始就沒有要與人民面對面溝通，市府會議都裁示要解除列管了，難道文化局不會揣摩上意，市長已經指示了誰敢怠慢，這叫尊重民意嗎，這是威權再現。也許大家都會覺得已經拆了，但我們是希望不要重蹈過去威權，這城市不是市長說的算。