楊子儀在大川大立製作、年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》，此次顛覆形象，蓄鬍燙髮化身廟口海產店老闆順華，與莊茜佳飾演的悅珊攜手呈現一段平凡而動人的愛情，他的新造型公開後引起許多影迷迴響，粉絲紛紛熱情回應：「太帥了」。

他透露此次造型是和導演何潤東討論出來的結果，笑言：「不會不習慣（蓄鬍），只是要修比較麻煩，還有喝湯時容易沾到。」他在劇中雖不擅長言語表達，但和莊茜佳細膩的互動與彼此間的默契，讓這段廟口愛情在煙火氣息中展現了最溫暖的真實。

陳柏霖（左）和郭雪芙將在充滿海風的金門共譜一段浪漫戀曲。（大川大立提供）

此外，陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入一場四角習題。劇中，陳柏霖飾演的「帥跩大明星」白引默，邂逅郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾。兩人從初次見面時互相吐槽，到逐漸發現對方的脆弱，郭雪芙形容陳柏霖的角色「就像海膽，全身都是刺」，而陳柏霖則不留情面地嫌棄郭雪芙的廚藝：「是要客人都去洗腎嗎？」隨著劇情推進，兩人從抵觸到依賴，愛情的萌芽如金門的海風般輕柔卻撩人心弦，陳柏霖表示：「我們已經是第四次合作，非常有默契，雪芙的眼神演技真的很棒，我覺得必定能讓觀眾感同身受。」郭雪芙則大讚陳柏霖在金門的拍攝環境下更有「陽光男孩」的感覺，「是拍攝現場的正能量來源！」

郭雪芙的另一條感情線是與林柏叡展開，因《蒼蘭訣》中溫柔深情的角色走紅的林柏叡，此次飾演郭雪芙的青梅竹馬「陳大浯」。當林柏叡回到金門時，卻發現初戀的心上人身邊已有護花使者白引默（陳柏霖飾），他和陳柏霖之間的「奪愛大戰」暗潮洶湧。郭雪芙則笑稱她與林柏叡在劇中的互動像是「最熟悉的陌生人」，而林柏叡用深情演繹一段執著守護，他回想一場與郭雪芙在金門古厝民宿屋頂的對話，兩人都隨著充滿懷舊古風的場景而投入演出，「彷彿十幾年的點滴都回到眼前，歷歷在目。」

林柏叡（右）和蔡思韵（左）將產生新一條感情線。中為王晴。（大川大立提供）

蔡思韵飾演「許曼」發生情感牽連，將和林柏叡形成了另一條張力十足的感情線。蔡思韵過去曾在台灣求學，她表示難得長期來台灣拍戲，這更是她首次踏上金門的土地，一切對她來說都很新鮮，她也感性表示角色「許曼」從台灣赴離島金門尋找回憶，這份情感與她再度來台的心境不謀而合，「有相同的感覺，像是來到一個既熟悉又陌生的地方，因爲我也一段時間沒來了，但是那份熟悉感是不會忘記的。」