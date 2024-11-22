勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容涉及霸凌導致員工輕生，民眾黨團今於記者會上表示，民進黨過去八年一黨獨大，太習慣蓋牌，如今鬧出人命還想吃案，台灣人這麼好欺負？《揭弊者保護法》絕對要在本會期通過，提供吹哨者保護。

民眾黨立委張啓楷表示，受害者的母親希望「政府不要再官官相護，還給她兒子清白」，這番話相信全台灣人看了都非常心痛。一條年輕生命就此失去，民進黨政府有打算要給真相、還清白嗎？但過去八年一黨獨大，民進黨已經太習慣「蓋牌」，光電弊案拖兩三年、超思雞蛋案拖超過一年，現在勞動部鬧出人命，民進黨還想吃案，吃案不成就推給監察院，以為避避風頭就沒事，台灣人這麼好欺負嗎？

張啓楷說，現在《公益揭弊者保護法》要立法，民進黨立委卻不支持陽光法案，在今年11月7日的司法及法制委員會討論時，民進黨立委鍾佳濱說「吹哨者保護法會變成打擊異己的工具」，吳思瑤甚至直接抹黑吹哨者保護法「變成個人目的，不符合真正揭弊。」沈伯洋更離譜，鼓吹私部門暫緩，理由竟是這無法預防白領犯罪。「民進黨立委不只反對陽光法案，更昨是今非、打臉過去蔡政府」。

民眾黨立委黃國昌說，《揭弊者保護法》議題並非今年才出現，2017年前總統蔡英文時就承諾通過；可至今持續跳票，民進黨將承諾棄如敝屣、還把揭弊者汙名化為抓耙仔。黃國昌進一步痛批，從本次勞動部的事件，年輕的工程師發生不幸，人民都看得出來，「民進黨想自己查自己，國會不准調查，吹哨者不准吹哨，不然就要清算，打算大事化小。」

黃國昌強調，國家不能永遠要求吹哨者當烈士，我們應該要提供保護，此外聯合國反貪腐公約和國家報告審查的國際會議，都告訴台灣《揭弊者保護法》沒有再延宕的理由。而針對《揭弊者保護法》，目前民進黨竟想將私部門排除在外，這不合理；像日前台鹽綠能、聯合再生等弊案都是私部門，如果我們不將私部門的吹哨者也納入保護範圍，那就失去立法意義。

黃國昌進一步拿出民眾黨民調中心民調的數據論證，指出台灣民眾對公益揭弊者保護法立法，不分黨派支持、年齡層、教育程度，支持立法的支持度幾乎都突破8成，民進黨支持者的支持度更高達8成3，若從教育程度來看，高中高職、專科大學和研究所以上，同意比例也都達8成以上，是壓倒性的結果。因此民進黨不要為一黨之私，為了掩飾自己執政下的弊案，就讓吹哨者不敢出來吹哨，阻礙《揭弊者保護法》通過，民眾黨黨團跟台灣社會承諾，這個會期一定要過。

民眾黨立委麥玉珍也點出，為什麼在民進黨政府，有這麼多「空降部隊，可以有關係就沒關係？」為什麼有那麼多黑布蓋住真相？為什麼連立法委員要成立調查委員會，一切合法、合憲，民進黨居然還要擋？到底在擋什麼？民眾黨團會全力推動《公益揭弊者保護法》，務必要在這個會期通過，絕對不怕民進黨的造謠與對小黨的霸凌。