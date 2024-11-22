為促進產、官、學各界對維護傳統建築工作的互動與合作，金門縣政府特別舉辦「傳統建築修復設計與施工安全衛生教育講習」，吸引眾多長期耕耘於傳統建築風貌維護工作領域之設計與營造從業人員熱情參與。活動分為工程案場現地參訪與室內講授討論兩部分，內容涵蓋了實務探討與理論講解，為金門的傳統建築風貌保存維護工作提供了豐富的學習資源。

縣府強調，此次活動延續了縣政府在傳統建築風貌維護工作上的持續努力，期盼藉由課程內容的設計促進專業人士間的經驗交流與技能提升，以達成進一步強化工程現場之安全管理及施工品質的成果。

在午間場次的案場現地參訪中，由國立金門大學建築系副教授曾逸仁帶領學員親至施工案場，並邀請歷史建築何仁慈古厝工地負責人何國祥，以及現代營造股份有限公司負責人陳榮文，分別向所有學員分享他們在工地管理、公共安全與公共衛生維護等議題上的實務經驗。參與者不僅直接觀摩了案場管理的相關流程，亦就風險控管、衛生和安全措施等進行了深度交流。

夜間場次的室內課程則於縣府大禮堂舉行，由國立金門大學老師郭芷瑜與符宏仁建築師事務所經理林怡君擔任講師，分別針對維護傳統建築風貌獎助案的申請表單內容、填寫規範，以及設計書圖的製作與標示等問題進行了細膩而專業的解析。講授內容強調了獎助申請文件的正確填寫，以及精準設計書圖的製作在傳統建築風貌維護工程中所具備的重要性。透過豐富多樣的素材分享與深入淺出的案例講解，兩位講師所講授的內容皆使參與的學員頗感受益匪淺。

縣府表示，此次講習不僅深化了業界的專業知識，也期盼能建立持續優化的施工管理機制，讓金門的傳統建築在因應時代變遷的過程中仍得以妥善保存其獨特風貌，並進一步體現出金門無可取代的文化樣貌。

參與講習的學員表示，本次活動內容充實且具實務價值，不僅拓展了視野，更為日後的工作提供了新的啟發與刺激，收穫甚多。

縣府指出，未來也將持續辦理類似課程與研習活動，以強化金門縣在傳統建築風貌維護工作上的永續發展，期望透過多方共同努力，能讓更多重要的傳統建築能夠代代傳承。