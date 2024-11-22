清華大學擬再整併中華大學，兩校取得共識，計畫在中華大學校園設「清華平方科技園區」。中華大學昨董事會開會投票通過，校長劉維琪22日開記者會說明，董事會通過將在退場後捐贈剩餘財產給清大半導體學院使用，為保障教職員權益將延用6年，盼創造三贏。

劉維琪表示，學校跟清大談合作已有一段時間，直到最近得知清大半導體學院正在找地蓋大樓，一直尋覓不到適當地點，董事們認為如果把學院建在中華大學內，可以半導體人才培育方便，因此動機想到合校方案。

中華大學董事願意將來在停辦之後，把校地和剩餘財產捐給清大，讓半導體學院進駐，董事長楊勝翔強調這是三贏策略，學校因此使老師、行政同仁權益更受保障，同時也與建校初衷一致。其次，有了場地，清大可以邀請更多老師來，不但本國還有國際學生，使得將來校區變得國際、世界級的半導體人才培育基地；第三，產業直接受惠，因國家產業政策缺人才。

劉維琪強調，學校不是因為虧損，或財務問題才被迫做此事，翻看學校財報，這幾年現金加銀行存款維持正常，整體來看有接近7億元，不至於虧損，在健康的情況下，才能掌握主動權，做對師生最好的決定，對社會、國家更好的事，而非被迫退場。

劉維琪也說，接下來中華大學預計會停招，把現有的學生好好照顧好，送畢業以後就停辦，根據捐助章程在停辦後捐給清華大學，停辦前也歡迎清大半導體體研究院來使用。

董事會是否會退出？劉說，董事會是財團法人，將來如果不辦大學，也可以做其他事，目前董事會還沒做其他考慮，如果將來不辦大學，把剩餘財產包含土地、房舍、流動資產約7億多捐出，讓清大做更好的使用。

至於如何保障現有中華大學教職員工權益？劉維琪提到，如果今天學校因少子化必須退場，老師可能只能領資遣費，但現在不是，希望比照台科大模式，讓華夏科大的老師在台科大繼續工作6年，他認為主動退場的好處，就是可以自己操控，延長老師教學時間，而不是被動沒有其他選擇。

而在詳細期程部分，劉維琪指出，華大董事會昨通過後，接下來清大還有校內的一些行政程序要走，包含校務會議的討論等，也希望他們的校務會議能夠支持，盼明年3月校務會議後能有具體的合校方案，接著提到雙方校務會議董事會，若都通過後會報到教育部核定。

但劉也認為，不需要等到真正停辦，就可以開始整併，一旦教育部同意停招後，不招生空間就會多出來，真正停辦時就只是儀式，現在就可以合作，這樣對師生、行政同仁來說都有新的機會。由於學校現在還在招生，要保證已經明年114學年度錄取的學生權益，可能會晚1年停辦。