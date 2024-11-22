御嵿股價8月底觸及31元、創近5年3個月高後拉回，近期於21.5～23.6元區間盤整，今（22）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價24元，創近1個月高點、領漲觀光餐旅股。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超御嵿40張。

御嵿2024年第三季合併營收1.68億元，季增15.69％、年增22.28％，為近4年同期高。惟營業虧損0.82億元，虧損季增15.2％、年增達65.47％，加上業外轉虧，使歸屬母公司稅後淨利0.8億元，虧損季增22.77％、年增37.7％，雙創近9季低，每股虧損0.97元。

累計御嵿2024年前三季合併營收6.17億元、年增22.89％，為近5年同期高，但營業虧損1.32億元，虧損年增39.4％。在業外收益小增挹注下，歸屬母公司稅後虧損1.23億元、虧損年增35.34％，為近3年同期低，每股虧損1.49元。

御嵿表示，隨著旗下餐飲品牌營運調整及併入「海峽會」效益逐步發酵，帶動第三季及前三季營收成長。惟目前貢獻營收逾85％的「晶宴會館」（Amazing Hall）自第二季起各據點陸續進行全面改裝，使營業日年減達約25％，導致第三季及前三季虧損幅度擴大。

御嵿10月自結合併營收6180.7萬元，月減17.33％、年減8.7％，主因多次颱風襲台導致宴席預約緊急取消。不過，在大幅調整營運策略、積極拓展商務宴客市場效益顯現下，前10月自結合併營收6.78億元、年增達19.32％，創近4年同期高。

展望後市，御嵿表示，目前所有會館餐廳均已完成改裝，以全新面貌迎接第四季至明年首季的宴客旺季，目前預定行程已達明年首季，預定宴會席次逼近1萬桌，其中尾牙春酒等商務宴席年增逾2成、農曆春節家庭聚會需求亦明顯成長，可望帶動整體業績大幅提升。

除了大幅更新旗艦品牌餐廳及會館外，御嵿亦積極融合現有品牌餐飲元素，開發新品牌餐廳及新展店模式。其中，結合經典烤鴨餐廳「晶粵軒」的烤鴨及港點菜單，融合台灣小吃在地元素打造的烤鴨餐廳「鴨覓」，預計將於12月24日在美麗華百貨5樓正式開幕。

御嵿表示，「鴨覓」以電影花樣年華的港式風情打造全新港式茶餐廳風貌，可望成為年輕族群新打卡餐廳。公司規畫明年拓展頂級海鮮餐廳、知名牛肉麵、日式燒肉等多元化創意低碳餐飲方案，並向上游供應鏈提供協助與整合，成為國內首家零碳餐飲品牌集團。