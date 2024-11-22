櫃買中心(Taipei Exchange)表示，大略國際控股公司未依規定期限申報113年第3季財務報告、113年10月營業額及113年9月經營權異動之自結營業項目變動等資訊，暨延遲申報113年10月資金貸與及背書保證、衍生性商品交易等相關財務資料，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司併處以違約金2萬元。
《櫃買市場》財報難產 大略-KY遭罰2萬元
櫃檯買賣中心針對大略-KY(4804)未依規定期限申報113年第3季財務報告及113年10月營業額等資訊，處違約金2萬元。
櫃檯買賣中心針對大略-KY(4804)未依規定期限申報113年第3季財務報告及113年10月營業額等資訊，處違約金2萬元。
櫃買中心(Taipei Exchange)表示，大略國際控股公司未依規定期限申報113年第3季財務報告、113年10月營業額及113年9月經營權異動之自結營業項目變動等資訊，暨延遲申報113年10月資金貸與及背書保證、衍生性商品交易等相關財務資料，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司併處以違約金2萬元。
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