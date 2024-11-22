中華隊今（22）日迎戰美國隊，彰化縣政府提供超過500份以上的彰化經典美食爌肉飯，供觀賽球迷享用，一起為中華隊加油。（葉靜美攝）

中華隊晉級4強，今（22）日迎戰A組排名第二的勁敵美國隊，彰化縣政府持續在縣立美術館前方直播賽事，並以美食為中華隊應援，提供超過500份的彰化經典美食爌肉飯、茶葉蛋，還有爆米花，希望爌肉飯發功應援成功，贏得比賽，現場球迷也高喊「吃爆米花，電爆他！」，氣氛熱烈。

彰化縣政府提供超過500份以上的彰化經典美食爌肉飯，供觀賽球迷享用。（葉靜美攝）

直播現場，球迷一起大聲吶喊「吃爆米花，電爆他！」、「安打！安打！全壘打！」，希望今天能夠電爆對手，現場加油團氣勢如虹，縣長王惠美到場陪民眾觀賽，她表示，買不到前往東京機票沒關係，來彰化縣立美術館前廣場一起觀賞同步直播，大家一起為中華隊加油打氣。

活動現場貼心提供限量超過500份以上的彰化經典美食爌肉飯，以及爆米花和茶葉蛋，讓大家不僅品味家鄉的美味，且同步觀賞精彩賽事，為中華隊加油打氣。

「中華隊加油！」王惠美表示，輸人不輸陣，為了替征戰世界棒球12強的中華隊加油，今天也特別準備彰化在地美食小吃爌肉飯，以及觀看球賽吃的爆米花，好的開始是成功的一半，相信經過昨天賽事後戰略調整，中華隊今天一定會不一樣，安打接著滿貫全壘打。

縣府表示，彰化縣為農業大縣，每兩顆蛋就有一顆來自彰化，11月22至24日3天的應援活動，都提供500顆茶葉蛋與現場民眾享用，雞蛋為全營養食物，配爌肉飯，營養又美味，提供給選手和民眾美好的希望和一整天的力氣。