總統賴清德22日上午出席國家祈禱早餐會，宣示將帶領台灣人民完成三項使命：維護國家生存發展，維護印太的和平穩定，也要照顧2,300萬人的生活，不管是科技業或中小企業的發展，也要讓全民共享經濟成長的果實，並特別照顧弱勢民眾。

賴清德表示，「我們的目標不只是讓台灣繁榮發展，而是讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多國家和人民」，唯有在彼此的尊重與理解中，台灣才能更團結，讓人民一起走在進步與繁榮的道路上。

賴清德表示，過去，台灣人民團結一致，度過了許多難關；展望未來，仍然要面對氣候變遷、地緣政治變化、國內諸多社會問題等挑戰，以及許多產業和社會制度的轉型。

賴清德說，這些年來，台灣在國際舞台上嶄露頭角，不僅因為經濟成就，更是因為堅守民主、自由與人權的核心價值，努力促進世界的民主、和平與繁榮。因此，政府的目標不只是讓台灣繁榮發展，而是要讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多的國家和人民。

賴清德感謝今天大家的禱告，並表示將帶領台灣人民完成三項使命：第一，維護國家生存發展，不容外來極權侵略併吞國家。第二，追求和平，保護全體國人的生命財產安全，也維護印太的和平穩定，為國際社會作出貢獻。第三，照顧2,300萬人的生活，不管是科技業或中小企業的發展，也要讓全民共享經濟成長的果實，並特別照顧弱勢民眾。