曾莞婷以《影后》潘茵茵一角引起討論，新戲《祕書俱樂部》飾演美麗祕書高双芸，2位女性角色，挑戰既定的社會框架，讓觀眾感受到現代女性在多重壓力下的成長與力量。

曾莞婷與職場中的戀人韓副總（修杰楷飾）有著一段充滿欺騙與隱瞞的複雜感情，這段關係不僅挑戰著她的道德界線，也迫使她重新審視自己的個人價值觀，她哭著說道：「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的」，一句揪心的台詞看穿她對愛情的迷惘。

《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷（左）談職場戀愛。（TVBS提供）

有別於《影后》為事業放棄愛情的潘茵茵，曾莞婷分享自己眼中《祕書俱樂部》的高双芸：「她是柔中帶剛，且在感情方面很堅持，渴望與對方是溫柔幸福的相愛，但對於多次遭到背叛的她，知道實情後她又會強硬起來，去捍衛自己。」

曾莞婷感慨：「我覺得這是很多女生不太敢的地方，很多人在感情上遇到挫折，第一時間會反省自己，『是不是我不夠好』、『不夠漂亮』、『所以我才不值得這個男人繼續愛我』，但高双芸卻是在感情上做到沒有遺憾，用盡全力給了全部的愛，當她發現這個愛不再值得挽留的時候，就會反擊了」。

曾莞婷也透露：「雖然我覺得自己很多地方與高双芸很像，但她最後做了一件太激進的事情了，現實生活中的我還真的做不到呢。」該劇12月8日起TVBS首播。