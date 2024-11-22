勞動部勞發署霸凌案延燒，且同時也傳出教育部下轄的國立海洋科技博物館長陳素芬時常飆罵下屬，教育部長鄭英耀於昨日發布內部信給教育部同仁，強調大家是一個團隊，若同仁在工作上需要更多協助或支持，「請一定要讓我知道」，打造零霸凌的工作環境，不該只是一句口號。

鄭英耀在信中寫道，近日媒體陸續報導疑似職場霸凌等事件，他和大家一樣，滿是難過與不捨。尤其是當看到同仁們的熱忱因工而消退，甚至出現對自我價值的懷疑，複雜的情緒不斷湧上心頭。

鄭英耀說，教育部綜管業務龐大，服務對象廣泛，自我520上任以來，深受感動的是看到同仁們對台灣教育和人才培育的熱情，戰戰兢兢地在職場勇於承擔各種挑戰，只為不辜負國家與人民的託付。

鄭英耀提到，對他而言，每一位同仁都是不可或缺的重要夥伴；營造健康、安心,並能讓大家有餘裕陪伴家人與朋友的工作環境，是他所在乎，也是想和大家共勉的。

鄭英耀指出，如果同仁在工作中需要更多的協助與支持，「請一定要讓我知道」；不要忘了，教育部是一個團隊，而同仁永遠不需要單獨面對挑戰。「打造零霸凌的工作環境，不應該是一句口號，而是我們共同追求的核心價值。」

鄭英耀強調，「這封信，是我寫給每一個你的承諾，也希望你在這裡的每一天,都能感受到穩定、信任與安心，並擁有一個讓熱情得以持續綻放的工作環境。讓我們攜手並肩，一起前行。」

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