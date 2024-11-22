大陸商務部新聞發言人何咏前21日在例行新聞發布會上表示，大陸將與《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員國一道，加快推動談判進程，力爭盡早取得成果，同時共同挖掘數字經濟合作潛力，推動具體合作項目早日見效。

何咏前指出，11月14日，與DEPA成員國在亞太經合組織（APEC）部長級會議期間舉行了部級會議，相關各方就談判進展和下一步工作計劃進行了深入交流。

據了解，2022年8月18日，依照DEPA聯合委員會的決定，大陸正式加入DEPA工作組，談判也隨之啟動。在此框架下，大陸與DEPA成員國已召開5次部級會議、數次首席談判代表會議，並進行多輪技術磋商，主要討論了商業和貿易便利化、數字產品待遇、數據管理、網絡安全、消費者信任、數字身分、新興技術、數字包容性等多個數字經濟相關議題，並取得積極進展。此外，大陸還與部分DEPA成員在電子提單、電子發票等具體領域展開了深入的交流與合作，推動務實合作不斷深化。

關於大陸加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的進展，何咏前表示，大陸將繼續根據CPTPP相關程序，與各成員國開展深入溝通和協商，積極推動加入CPTPP的進程。同時，大陸將堅持落實中共二十大提出的全面擴大制度型開放，主動對接CPTPP等國際高標準經貿規則，推動在知識產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融等領域實現規則、標準的對接和兼容。