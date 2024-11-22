屏東蔡姓男子酒後鬧事，遭警方要求離去時，竟辱罵警員「你不要機掰洨」、「你娘咧」、「機掰」等語，被控告妨害公務，但法官發現蔡罵人的音量微小，反而是警員不斷大聲咆嘯逼問，因此認為蔡並沒有妨害到警方執行任務，判蔡無罪，可上訴。

判決書指出，今年3月間，蔡男在高樹鄉一間宮廟前酒後鬧事，雷姓、徐姓警員獲報後到場處理，不料蔡男因不滿警方要求他離開，竟出言辱罵2警「你不要機掰洨」、「你娘咧」、「機掰」等語，事後被控告妨害公務。

蔡男在審理期間辯稱，他是在罵自己，因為覺得自己很衰，絕對不是在罵警察。對此，法官不採信，但法官從警員密錄器的影像發現，當雷姓警員問蔡要回去沒時，蔡雖說：「要阿，但你不要機掰洨」，但蔡的音量微小，而雷說：「蛤」時，蔡一樣很小聲地說：「你不要機掰洨」，反而是雷很大聲地說：「我不要機掰洨？我不要機掰洨？不然你是要怎樣啦？你是要怎樣啦？」

且當徐姓警員要求蔡出示身分證件時，還質問蔡說：「你是在大聲什麼啦？」蔡則回：「你娘阿我身分都給你了」，徐聞言說了句「兩杯狗尿下肚」後，蔡馬上回嘴稱：「你娘機掰，我什麼時候喝酒？」蔡隨即被壓制送辦。

法官認為，蔡是一時情緒失控而口出惡言，而且音量微小，難認足以干擾警方執行公務，況且蔡口出「你娘機掰」後，也隨即遭警方壓制與逮捕，足見蔡的言語並未影響到2名警員的公務執行，因此判蔡無罪，全案可上訴。