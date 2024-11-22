韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，先在桃機會影迷展現親和力。（陳麒全攝）

韓國演員丁海寅於22日中午抵達台灣，展開亞洲巡迴見面會「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'（我們的時光）」。他選擇公開行程，大方經桃園機場入境，現場聚集約300名粉絲熱情迎接，場面盛大而溫馨。

丁海寅身穿簡約黑色長版西裝外套，頭戴棒球帽，展現其一貫的「歐爸風」休閒帥氣造型。丁海寅相當寵粉，他下機後雖然從環宇商務中心通關，但特別安排走到機場大廳跟接機的影迷們打招呼，他穿著全身黑色調，看起來相當低調，但對粉絲的要求都有求必應，直接走到接機影迷人群前面簽名，合影，超近距離互動展現了極高的親和力。

丁海寅因熱播劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《D.P：逃兵追緝令》深受台灣觀眾喜愛，近期又因演出《媽媽朋友的兒子》，在亞洲掀起狂熱。本次活動將於23日晚間在北流新場館Legacy TERA登場，從官方釋出的票價中可見，最便宜的「粉絲票」就要價5880元，中間價位的「金粉票」要價6580元，而最貴的「鉑金粉票」竟高達6880元，想見丁海寅一面至少要花費6千元。