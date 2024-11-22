大陸《人民日報》用戶端22日報導，大陸財政部等三部門近日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確了與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策。在此背景下，近日，上海、北京、深圳、廣州四地先後宣布取消普通住宅和非普通住宅標準。

北京，11月18日北京市住房和城鄉建設委員會、北京市財政局、北京市稅務局等三部門18日晚聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，自12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準，加大住房交易稅收優惠力度。

上海，11月18日，上海市住建委發布關於取消普通住房標準有關事項的通知：明確取消普通住房和非普通住房標準；明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。通知自2024年12月1日起施行。

深圳，11月19日，深圳市住房和建設局、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局等三部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，並對相關徵稅問題予以明確。

廣州，11月22日，廣州市住房和城鄉建設局、廣州市財政局國家稅務總局、廣州市稅務局發布通知，經市人民政府同意，取消廣州市普通住宅和非普通住宅標準，自2024年12月1日起施行。