女星韓瑜是著名的台劇女神代表，靠著凍齡、甜美外貌和精湛演技，擁有許多觀眾支持，豪爽的韓瑜日前曬出超近自拍，大方曝光真實膚況，她不只狀態極佳，整體的視覺年齡超嫩，根本看不出下個月就滿45歲。

韓瑜昨（21日）在臉書曬出4張超近自拍照，只見她頂著棕色中長髮、空氣劉海，化淡妝入鏡。為了示範保養品的效果，韓瑜直接把整張臉貼近鏡頭，秀出不科學的緊緻膚質，臉上幾乎沒皺紋和凹洞，她一雙大眼睛電力十足，高挺鼻子和立體唇形美到不可思議，顏值嫩出水。

韓瑜臉上幾乎沒皺紋和凹洞，狀態好到不科學。（圖／韓瑜臉書）

韓瑜凍齡到逆天，根本看不出她下個月就要過45歲生日，美照吸引網友驚呼：「簡直美的太過份了」、「非常有光澤的肌膚」、「好漂亮，大美女」、「難怪你顏值這麼高」，但也有人認為：「是韓瑜嘛？怎麼覺得不像」、「這是本人？」

韓瑜近期忙宣傳新戲《阿榮與阿玉》。（圖／中時資料照）

其實，韓瑜不只外貌引發討論，單身的她也總被關心感情狀態，韓瑜則認為，先把自己身體、心情照顧好最重要，對於愛情順其自然，目前沒有再婚念頭，但也不排斥有對象追求，如果對方年紀稍大、有小孩，要她當後母也可以，韓瑜說：「要找沒有後顧之憂的對象，沒有傳宗接代、養家問題」。