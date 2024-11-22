南韓YouTube頻道「threecombo」由喜劇演員組成，風格詼諧、搞笑，吸引29萬人訂閱。不過，今（22日）傳出其中一名35歲成員成龍（성용）過世，官方稍早已證實此事，但未說明死因。

成龍儘管不是頻道「threecombo」的固定成員，但常常客串，11天前頻道才上傳一部關於他的影片，逗樂不少觀眾。豈料，今（22日）傳來成龍的死訊，「threecombo」透過社群證實：「我們向大家傳達一個悲傷的消息，心愛的成龍已經離開世界了，請所有喜愛成龍的粉絲們，請祈禱他能去一個更好的地方，也請不要過度的揣測，再次向遺屬致上最深的哀悼之意。」

韓諧星成龍今被證實過世。（IG@thqkdck8）

根據韓媒《首爾經濟日報》報導，成龍曾在金大範劇場、加加里劇場、尹亨彬劇場等多工作。2019年，成龍以自己的名字創辦YouTube頻道，同時也會到「threecombo」客串。成龍的葬禮將於23日舉行，地點在京畿道安城市多民殯儀館。