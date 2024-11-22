工會團體IG Metall要求福斯在第三輪作出「重大讓步」，但表示，談判結束後，雙方立場仍相距遙遠。

工會表示，除了對工會的節省15億歐元計畫(包括減少工作時間和放棄獎金)提出質疑之外，管理高層沒有提出自己的新建議。不過談判將在12月9日繼續進行。

福斯集團在德國的員工人數有約30萬人，其中12萬人正在進行工資談判，這些人受雇於德國六家工廠。

福斯先是要求減薪10%，公司辯稱，面對來自中國的廉價競爭和歐洲汽車需求下降，公司需要削減成本。福斯還威脅要關閉德國工廠，為87年來首見情況。

IG Metall的談判代表Thorsten Groeger說，公司仍願意對工會制定的方案進行評估，這是合法的；但公司也明確表示，最終將不會排除關閉工廠和大規模裁員。

工會表示，希望減少對股東的派息，可是不會完全取消，但沒有說明具體金額。

福斯表示，歡迎工人願意考慮降低勞動力成本和產能，但補充說，任何工資協議都必須提供「永續的財務救援措施」。

福斯汽車品牌的人事主管Arne Meiswinkel說，為了在汽車產業保持競爭力，永續實現財務目標仍是至關重要。

12月的罷工將是福斯集團6年來首次遭遇大規模罷工。在2018年，逾5萬名工人因薪酬問題走上街頭。

罷工的開始將會是「警告性罷工」，持續數小時。然後工會成員可以投票，決定是否將罷工升級為24小時或更長時間。

工會代表Groeger說，願意接受將工廠出售給福斯集團以外的買家，以防止裁員或工廠關閉。他說，這是為了實現工廠的長期前景，確保就業和防止裁員。