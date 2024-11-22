民進黨籍高市議員何權峰22日赴高市議會總質詢，他關心捷運黃線進度，詢問能否如期在2028年完工？對此，副市長林欽榮答詢指出，施工時程會有所延誤，因為物調、整體經費有增加並獲中央支持，所以捷運黃線會在2032年局部通車、2034年全線通車。

何權峰質詢指出，捷運黃線的全線標或是第一階段通車範圍的標案都已經陸續標出，但大家都知道捷運黃線目前除了遇到經費上漲的問題，還有許多地方問題需要溝通，因此，想要詢問捷運黃線目前的進度，是否可以如期如質在2028年完工通車？

對此，林欽榮答詢表示，高捷黃線總經費因為物調關係，交通部原則同意將由原本的1442億元調整至2348億元，增幅62.8％，比對於台北市的萬大線增幅87％、北市環狀線增幅69％，算是合適的支持，因此也希望將捷運黃線的施工時程往後延。

林欽榮表示，捷運是百年大計，施工不必搶快，捷運黃線預估2032年局部通車、2034全線通車，局部通車目標為Y1到Y5、Y5到Y18等兩段。此外，黃線總經費從1442億元提高至2348億元後，高市府負擔僅增加40.34億元 在可負擔範圍內。